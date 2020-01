Piccinini campionessa infinita a 41 anni. "Torno in campo. Obiettivo: Tokyo 2020" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Aveva detto che era pronta per cominciare una nuova vita, che la lunga favola con la pallavolo poteva dirsi compiuta. Sono passati quattro mesi e Francesca Piccinini, uno dei simboli dello sport azzurro, ci ripensa: a 41 anni (ha spento le candeline lo scorso 10 gennaio), la schiacciatrice non ha resistito al richiamo e torna in campo con Busto Arsizio, seconda in classifica nel massimo campionato, a sei punti dalla capolista Conegliano, con un seguito di pubblico sempre crescente.Insomma una platea adatta per il grande riTorno: non a caso nell’anno olimpico, perché la sfida nella sfida per la campionessa abituata a vincere è conquistare un posto nella nazionale, per altro già qualificata ai Giochi. E quella olimpica è l’unica medaglia tra i tanti successi che manca alla pallavolista di Massa che da quando aveva 14 anni ne ha messi insieme di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

