Piatek | un gol e un assist non bastano per la conferma | polacco in vendita

Il gol e l'assist messo a referto contro la Spal in Coppa Italia non cambieranno il futuro di Piatek: il polacco è in vendita Il gol e l'assist realizzati da Piatek contro la SPAL in Coppa Italia non cambieranno il destino del polacco. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'attaccante rossonero resti in vendita. Aston Villa, West Ham, Tottenham e Bayer Leverkusen hanno chiesto informazioni sentendosi rispondere che per acquistare il Pistolero servono almeno 30 milioni. Il giocatore si guarda attorno in attesa di decidere se andare a cercare un posto da titolare altrove o se provare a conquistarlo a Milano.

