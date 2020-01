Pet Therapy: come il nostro cane ci aiuta a stare bene – Video (Di giovedì 16 gennaio 2020) Molto spesso si sente parlare di Pet Therapy, ma non tutti sanno di cosa si tratta e dei benefici che il nostro cane può apportare alla nostra salute – Video cane, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/elo-cane-cane-di-razza-3821350/) Negli ultimi tempi spesso di sente parlare della Pet Therapy e dei tantissimi benefici che il nostro cane o gatto può apportare alla nostra salute. Spesso, però, non tutti sanno di cosa si sta parlando: di seguito alcune delucidazioni sull’argomento. come tutti sicuramente già sapranno, la pratica in questione da qualche anno affianca la medicina tradizionale e si affianca alle cure soprattutto di anziani, bambini e disabili. Ma come mai questa pratica ha effetti positivi sulla salute umana? Secondo gli studi condotti, la relazione tra animale e uomo sarebbe proprio l’ingrediente segreto. Il rapporto ... Leggi la notizia su chenews

