Pescara, che burloni! ‘Sfottono’ Napoli e Juventus [FOTO E DETTAGLI] (Di giovedì 16 gennaio 2020) I social network, si sa, regalano sempre tanti spunti interessanti su ogni tipo di argomento. Col calcio in maniera particolare, dal momento che offre anche a giocatori e società la possibilità di “prendersi meno sul serio”. Il Pescara è una di queste. Sfrutta a modo suo lo strumento comunicativo facendo leva spesso sull’ironia legata ad argomenti quotidiani. Napoli, il tweet è ‘delirante’. E i tifosi si divertono: “Enterogermina a full pecche stan facenn caca” FOTO Il profilo Twitter, molte volte, regala delle autentiche “perle”. L’ultima è relativa ad una FOTO postata un’oretta fa. Si vede la FOTO di un dottore che visita un delfino (simbolo degli adriatici) e la scritta: “Il Delfino comunica di essersi recato dal dottore per il vaccino antinfluenzale. Non si sa mai”. Una sorta di ‘sfottò’ (benevolo, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

