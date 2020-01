Pesante saldo negativo per Wind Tre sulla portabilità: nemmeno TIM e Vodafone sorridono (Di giovedì 16 gennaio 2020) La battaglia tra i vari operatori che si occupano di telefonia mobile non si concentra solo sulla questione copertura, con notizie che negli ultimi tempi hanno investito soprattutto brand come Wind Tre e Iliad stando al report portato alla vostra attenzione non molto tempo fa. Proprio in questi giorni, infatti, è emerso un rapporto estremamente interessante per quanto riguarda la portabilità in entrata e in uscita riscontrata a settembre 2019 con le varie compagnie telefoniche, focalizzato sui numeri riscontrati nei dodici mesi antecedenti. Come procede la portabilità di Wind Tre in entrata e in uscita A tal proposito, vanno citati alcuni numeri resi pubblici da AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e menzionati in queste ore anche da Universo Free. Alla fine del Q3 2019, infatti, Wind Tre ha registrato un tasso negativo di portabilità superiore al 12%, ... Leggi la notizia su optimaitalia

