Perché i francesi sciopereranno per le pensioni almeno fino a marzo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Troppo ottimisti. O troppo lontani – e inconsapevoli - del malessere profondo della società francese. Tutti erano convinti che le concessioni fatte dal governo dopo l’ultimo sciopero generale del 12 gennaio (il quarto dall’inizio delle agitazioni contro la riforma delle pensioni), cioè a dire la sospensione della cosiddetta “âge pivot” o “âge d’équilibre” che sposta di fatto l’età pensionabile da 62 a 64 anni, avrebbero convinto i sindacati a sospendere gli scioperi e a negoziare quel “compromis rapide” evocato dallo stesso Macron nel suo messaggio di fine anno al Paese e ricordato ancora ieri sera durante la tradizionale cerimonia degli auguri alla stampa.Non sta andando così. Lo sciopero continua, magari con un tasso di partecipazione in calo (ma nel frattempo le assenze ... Leggi la notizia su huffingtonpost

