Perché gli uomini non trovano mai le cose? La scienza spiega il perché (Di giovedì 16 gennaio 2020) E’ ben noto a tutti, ma soprattutto alle donne, che gli uomini fanno più fatica a trovare ciò che cercano in casa. Ecco il motivo. Gli uomini non trovano mai nulla (foto web) Una scena tipica che succede regolarmente fra le quattro mura di casa è quella di vedere l’uomo alla ricerca di un oggetto che proprio non trova, come i calzini, le chiavi, il portafoglio. Inutile spazientirsi, c’è una motivazione se gli uomini non trovano le cose, mentre le donne ci mettono pochi secondi a farlo e, non ha a che vedere con la pigrizia. Partiamo dal presupposto che i due sessi hanno una diversa “visione periferica”. Cosa vuol dire? Vuol dire che hanno una diversa percezione di forme, colori e movimenti di oggetti che non sono davanti ai nostri occhi. Secondo questo studio, le donne sono in grado di vedere con buona precisione fino a 45° dal centro del loro ... Leggi la notizia su chenews

