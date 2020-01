Per le ong porti sempre aperti. E Sea Watch ci lascia i migranti (Di giovedì 16 gennaio 2020) Francesca Bernasconi La nave dell'Ong tedesca è arrivata a Taranto questa mattina alle 8.00. Ora saranno messe in atto le operazioni di prima accoglienza "Questa dovrebbe essere l'ultima notte a bordo", avevano annunciato i membri dell'equipaggio. E infatti, questa mattina, la Sea Watch 3, su cui viaggiavano 119 migranti, ha attraccato nel porto di Taranto. A renderlo noto ad Agi sono state fonti della Capitaneria del porto di Taranto. Lo scorso 14 gennaio, alla Sea Watch 3 e a Open Arms era stata data la possibilità di sbarcare: alla prima era stato assegnato dall'Italia il porto sicuro di Tarato, mentre i migranti della seconda sono sbarcati ieri a Messina. All'annuncio del via libera ad attraccare, sul suo profilo Twitter, Sea Watch Italy commentava: "La gioia a bordo è inspiegabile, così come il nostro sollievo". Poi era stato lanciato un appello, in cui si chiedeva di ... Leggi la notizia su ilgiornale

