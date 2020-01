Per la nuova polmonite in Cina non si può escludere il contagio tra esseri umani (Di giovedì 16 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Nessuna emergenza relativa alla nuova polmonite virale asiatica, ma la sorveglianza rimane alta. Soprattutto dopo che il 13 gennaio le autorità thailandesi hanno confermato il primo caso della malattia fuori dalla Cina. A tenere in allerta gli esperti non è tanto il fatto in sé, dato che la persona colpita proviene proprio da Wuhan – la città cinese da cui è partita l’epidemia – ed era in viaggio con la famiglia, ma che dichiari di non aver frequentato direttamente il mercato del pesce dove si pensa siano avvenuti i contagi. È però la moglie di uno dei primi pazienti, e le tempistiche danno da pensare. Che si tratti anche del primo caso di trasmissione essere umano-essere umano? I numeri dell’epidemia Di sintomi, persone contagiate e nuovo virus vi avevamo parlato qui, ma ora i numeri dell’epidemia della nuova polmonite da coronavirus sono un po’ cambiati. ... Leggi la notizia su wired

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, nuova proposta per #Rodriguez - fattoquotidiano : Giulio Regeni, costituita una nuova squadra investigativa egiziana: “Prenderemo tutte le misure necessarie per far… - amnestyitalia : Questa settimana entrerà in vigore la nuova legge sulla cittadinanza in #India. Il governo indiano ha scelto di ign… -