“Per essere felici”, il nuovo singolo di Marina Rei (Di giovedì 16 gennaio 2020) É online su tutte le principali piattaforme digitali da martedì 14 gennaio, "Per essere felici", nuovo singolo di Marina Rei. Il brano, che sarà disponibile per tutte le radio da venerdì 17 gennaio, è un primo passo di avvicinamento verso il nuovo lavoro discografico dell`arista romana, atteso per la prossima primavera.La determinazione ed il senso artistico di tutta la produzione di Marina Rei, che quest`anno celebra i 25 anni dall`album omonimo "Marina Rei", è nell`evoluzione delle scelte compiute da molti anni a questa parte, ed è ben delineata dalle parole scelte per descrivere il brano da parte della stessa Marina Restuccia, in arte Marina Rei: "L'importanza di riconoscersi nel proprio sguardo. Un'analisi personale sulle scelte fatte crea il presupposto per il raggiungimento di una conquista più grande: la felicità di essere se stessi". Leggi la notizia su ilfogliettone

