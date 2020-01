Pensioni ultime notizie: rapporto Istat assegni bassi, Uil “allarmante” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie: rapporto Istat assegni bassi, Uil “allarmante” Sulle Pensioni ultime notizie riguardano l’ultimo rapporto Istat sulle Pensioni in Italia: lo scenario che emerge risulta piuttosto preoccupante per il fattore disuguaglianza, che allarga ancora di più la distanza tra ricchi, coloro i quali percepiscono assegni alti, e poveri, che percepiscono assegni di importo basso o molto basso. Pensioni ultime notizie: cosa ci dice l’ultimo rapporto Istat sulle Pensioni Stando all’ultimo rapporto Istat, i pensionati italiani ammontano a 16 milioni di persone, mentre i trattamenti Pensionistici erogati sono complessivamente 23 milioni circa. Per ciò che concerne la spesa Pensionistica, nel 2018 si arriva a 293 miliardi di euro, ovvero 2,2 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente, con una incidenza sul Pil del 16,6%, +0,1% rispetto al 2017. Dei 293 ... Leggi la notizia su termometropolitico

