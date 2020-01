Pensioni ultima ora: Landini “pronti a riempire le piazze” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Pensioni ultima ora: Landini “pronti a riempire le piazze” Pensioni ultima ora: da tempo i sindacati chiedono al governo maggiore attenzione sul tema previdenziale. Dopo aver accolto ben volentieri l’invito del governo ad un confronto finalizzato a scrivere la nuova riforma per superare l’impostazione dettata dalla legge Fornero, Maurizio Landini della Cgil ha ribadito di essere pronto, in assenza di risultati, ad una forte protesta. Pensioni ultima ora, Landini fissa gli obiettivi Il leader sindacale ha scelto proprio la vigilia degli incontri col governo per lanciare un chiaro messaggio. Prima di leggere le sue parole, ricordiamo le prossime tappe. Primo incontro, venerdì 17 gennaio, sulla riduzione del cuneo fiscale ed il secondo in programma lunedì 27 gennaio 2020, sulle Pensioni. Gli obiettivi sono chiari: ridurre la tassazione sul lavoro dipendente e ... Leggi la notizia su termometropolitico

columbus63 : Pensioni, perché il nuovo decennio è l’ultima chance per una previdenza sotto controllo @sole24ore - fordeborah5 : RT @idealista_it: Pensioni anticipate, l’ultima novità è quota 102 - news_confusenet : La Cgil promette la piazza se il governo non ascolta le richieste su fisco e pensioni -