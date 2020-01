Pelosi:la Casa Bianca ha violato legge

La,gli uffici amministrativi, hannola":lo ha detto la speaker della Camera Nancydopo le conclusioni del Government Accountability Office sul blocco degli aiuti militari Usa a Kiev. Ciò, ha aggiunto, "rafforza la necessità di nuovi documenti e testimoni nel processo d'impeachment". Martedì prednerà il via il processo in Senato sulla messa in stato di accusa del presidente Trump per l'Ucrainagate per abuso di potere e ostruzione nei confronti del Congresso.(Di giovedì 16 gennaio 2020)