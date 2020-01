Pd e Sardine inconciliabili (per ora). Cristallo: “Noi pensiamo agli orfani della sinistra” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Jasmine Cristallo, referente delle Sardine al Sud, dichiara apertamente che collaborare con il Pd in questa fase sarebbe un errore: "Se il Pd avesse la forza delle Sardine non sarebbe nelle condizioni in cui si trova né aprirebbe a noi. Non possiamo stabilire oggi che cosa faremo. C'è una sinistra sommersa, ci sono orfani di rappresentanza, questa è la verità". Leggi la notizia su fanpage

