Paura a Castel Giubileo per una frana, evacuate diverse persone (FOTO) (Di giovedì 16 gennaio 2020) frana a Castel Giubileo, alle porte di Roma. Uno smottamento della collina ha portato i vigili del fuoco ad evacuare i residenti. Non ci sono feriti. ROMA – frana a Castel Giubileo, alle porte di Roma. L’allarme è scattato intorno alle 6 di giovedì 16 gennaio 2020 quando lo smottamento di parte della collina ha bloccato le via di fuga ai residenti che si sono visti intrappolati nei propri appartamenti fino all’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri sono riusciti a salvare le 11 persone rimaste bloccate. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solamente tanta Paura per i residenti coinvolti in questa piccola disavventura. frana a Castel Giubileo, indagini in corso La frana non ha provocato feriti ma quattro appartamenti sono stati dichiarati inagibili. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per cercare di capire i motivi di questo ... Leggi la notizia su newsmondo

