Pattinaggio artistico, Europei 2020: il debutto di Alessia Tornaghi, l’azzurra pronta ad aprire un nuovo ciclo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Aprire un nuovo ciclo nella specialità individuale femminile dopo Carolina Kostner. Sarà questo il difficile compito di Alessia Tornaghi, pronta a fare il suo debutto ai Campionati Europei 2020 di Pattinaggio artistico, rassegna in programma nella città austriaca di Graz (Austria) dal 20 al 26 gennaio. L’atleta milanese avrà infatti la responsabilità di proseguire quanto buono fatto in questo primo stralcio di stagione, puntando a un piazzamento nelle prime dieci posizioni. L’allieva, passata da quest’anno alla corte di Edoardo De Bernardis, arriverà in Austria con una significativa esperienza internazionale alle spalle, le Olimpiadi Invernali Giovanili, appena concluse in quel di Losanna (Svizzera), dove ha ben figurato realizzando due segmenti di livello conquistando la sesta posizione finale, ottimo risultato se pensiamo alla caratura importante delle prime tre ... Leggi la notizia su oasport

