Patatine fritte sotto accusa come causa dell’aumento della mortalità (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le patate fritte, gustose e croccanti, sono tra i cibi più amati e consumati di sempre. Ma quali sono i rischi per la salute? La soluzione arriva dalla scienza Piatto con patate fritte, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/ciotola-cibo-Patatine-fritte-macro-1842294/) Le patate fritte si sa sono annoverati tra i cibi più amati di sempre e, anche se non molto salutari, vengono consumate da grandi e piccini di quantità elevate. La domanda che spesso ci poniamo è: mangiare le Patatine fritte fa male? Ecco lo studio che rivela quali sono i rischi per la nostra salute. Secondo uno studio mangiare il cibo in questione due volte a settimana aumenterebbe il raddoppierebbe il rischio di mortalità. La ricerca è stata pubblicata sull’American Journal of Clinical Nutrition, nota rivista biomedica mensile inglese, e ha lasciato di stucco tutti. Infatti, secondo ... Leggi la notizia su chenews

