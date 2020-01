Parma, Sprocati out contro la Roma in Coppa Italia: il motivo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sprocati salta la sfida di Coppa Italia di questa sera fra Parma e Roma: ecco la ragione dell’esclusione dell’attaccante Mattia Sprocati non scenderà in campo nel corso di Parma-Roma, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Come si apprende dal comunicato del club crociato, il giocatore non potrà essere a disposizione di mister D’Aversa a causa di un grave problema familiare. Al suo posto fra i convocati c’è Patricio Alexis Goglino. Mattia #Sprocati a causa di un serio problema famigliare non prenderà parte alla gara di stasera. Ai convocati di Mister #DAversa si é aggregato Patricio Alexis #Goglino, che indosserà la maglia numero 42.#ParmaRoma #CoppaItalia — Parma Calcio 1913 (@1913Parmacalcio) 16 gennaio 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

FORMAZIONI Parma Brescia : out Balotelli - Sprocati dall’inizio : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Parma Brescia Ecco gli schieramenti ufficiali di Parma Brescia , match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/2020. Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Sprocati . All. D’Aversa. Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; ...

Parma Frosinone 1-1 LIVE : palo di Sprocati : Allo Stadio Tardini, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Parma e Frosinone : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Parma ) – Allo Stadio Ennio Tardini, Parma e Frosinone si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Frosinone 10′ Tiro di Pezzella – Prima conclusione nello specchio ad opera di ...

Parma Frosinone 1-0 LIVE : Adorante e Sprocati sfiorano il gol : Allo Stadio Tardini, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Parma e Frosinone: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Parma) – Allo Stadio Ennio Tardini, Parma e Frosinone si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Frosinone 10′ Tiro di Pezzella – Prima conclusione nello specchio ad opera di ...

sportli26181512 : Parma-Roma: problema famigliare per Sprocati, convocato Goglino: Il Parma comunica che, a causa di un serio problem… - forzaroma : #ParmaRoma, assente #Sprocati per un grave problema famigliare #ASRoma #CoppaItalia -