Parma-Roma, il gioco si ferma all’improvviso: al Tardini partono gli idranti! [FOTO] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Singolare e simpatico episodio durante l’ottavo di Coppa Italia tra Parma e Roma del ‘Tardini’ (0-1 il parziale con gol di Pellegrini). Ad inizio ripresa, poco dopo la rete che ha sbloccato il match, l’arbitro è stato costretto a fermare il gioco. Motivo? Sono improvvisamente partiti gli idranti dello stadio, probabilmente programmati tutte le sere per quest’ora per il consueto innaffiamento del terreno di gioco. gioco fermato per pochi secondi, poi tutto è tornato alla normalità. L'articolo Parma-Roma, il gioco si ferma all’improvviso: al Tardini partono gli idranti! FOTO CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

