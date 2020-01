Parma-Roma 0-0, diretta i giallorossi fanno la partita, emiliani pericolosi in contropiede (Di giovedì 16 gennaio 2020) Parma e Roma scendo in campo al Tardini per gli ottavi di finale di Coppa Italia: chi vince va ad affrontare la Juventus oppure l'Udinese. I giallorossi hanno vinto la competizione ben 9 volte,... Leggi la notizia su ilmessaggero

OfficialASRoma : ?? Il Match Program di #ParmaRoma è online! ?? - OfficialASRoma : ?? L'ultima volta che abbiamo affrontato il Parma in #CoppaItalia è stata nel 2006-07 7 curiosità in vista della s… - matteosalvinimi : Richiuso il trolley e via! Oggi Parma e provincia, domani Piacenza e provincia, mercoledì Bologna e provincia, giov… -