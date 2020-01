Parla Sergio, la sardina derisa da Salvini: «Dislessico o meno, bisogna denunciare sempre gli atti bullismo» (Di giovedì 16 gennaio 2020) «Non è importante se io sia o non sia Dislessico, non mi vergogno di ciò che sono, anzi ne sono fiero. Quello che è veramente importante è il comportamento di un senatore, che fa rabbrividire». Sono queste le prime dichiarazioni ufficiali di Sergio Echamanov, il ragazzo di 21 anni che a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, è salito sul palchetto della manifestazione delle Sardine. Il suo intervento è stato poi condiviso sul profilo di Matteo Salvini, che ha fatto ironia sul suo modo di comunicare senza sapere che Sergio soffrisse di dislessia. Salvini video ragazzo DislessicoIl tuo browser non supporta il tag iframe «La cosa inaccettabile è che ha ridicolizzato un essere umano, indipendentemente dalla mia condizione», scrive in una nota. Il giovane ha deciso di querelare il segretario della Lega per l’atto di «bullismo» nei suoi confronti. Come riferito ... Leggi la notizia su open.online

