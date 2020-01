Parcheggio abusivo, controlli dei vigili alla Stazione (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Operazione contro i parcheggiatori abusivi in piazza Vittorio Veneto, davanti alla Stazione Ferroviaria di Salerno. Ad attuarla i vigili urbani di Salerno che hanno fermato e controllato due persone sospette che stavano esercitando l’attività abusiva di parcheggiatori. Il fenomeno, contro il quale da tempo l’amministrazione comunale ha predisposto degli specifici servizi, ha visto nei mesi passati anche una inchiesta della procura della Repubblica che ha visto arrestato diverse persone sorprese a estorcere denaro agli automobilisti in cambio del Parcheggio della propria vettura. I vigili urbani hanno identificato le due persone, chiedendo loro inutili della loro presenza in quel punto. I due sono stati invitati ad allontanarsi dalla zona. L'articolo Parcheggio abusivo, controlli dei vigili alla Stazione proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

