“Papà vieni, voglio tornare a casa”, la telefonata di Niccolò morto dopo caduta in carrozzina (Di giovedì 16 gennaio 2020) "voglio tornare a casa” aveva spiegato il giovane Niccolò Bizzarri, il ragazzo toscano di 21 anni deceduto in ospedale dopo una brutta caduta in strada a Firenze. Aveva chiamato il padre dopo essere caduto a causa di una buca che ha fatto ribaltare la sua carrozzina ma in ospedale è morto per un arresto cardiaco. Leggi la notizia su fanpage

