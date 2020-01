Papa Ratzinger ha firmato il suo coming out (Di giovedì 16 gennaio 2020) No ai preti sposati. È, in sintesi, la tesi dell’ultimo caso editoriale, in Francia, che si chiama Des profondeurs de nos coeurs, ed è stato scritto dal cardinale Robert Sarah e dal Papa emerito Benedetto XVI. O meglio: era. Uscito il 15 gennaio, verrà ristampato senza la firma di Ratzinger che ha nel frattempo negato di averlo scritto insieme al cardinale, ma di aver solo inviato degli appunti. Secondo il segretario Georg Ganswein Benedetto non aveva approvato alcun progetto per un libro a doppia firma né aveva visto e autorizzato la copertina. «Si è trattato di un malinteso», ha chiuso diplomaticamente. In molti però hanno interpretato la vicenda come un attacco a Papa Francesco, che dopo il sinodo dell’Amazzonia ha «aperto» ai preti sposati, facendo seguito alla crisi delle vocazioni e all’emergenza in zone critiche del pianeta. Ma Frédéric Martel, giornalista francese e autore del ... Leggi la notizia su vanityfair

