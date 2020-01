Papa Francesco sul celibato dei preti: “Caso chiuso, la Chiesa si aggiorni” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Bergoglio e Ratzinger archiviano la polemica, ma il pontefice incalza. “Dobbiamo conoscere meglio la civiltà moderna”, dichiara Papa Francesco. Ci pensa direttamente Papa Francesco a chiudere uno dei casi più spinosi tra quelli recenti in ambito ecclesiastico. Stiamo parlando del celibato per i preti, che aveva messo contro gli ultimi due pontefici in carica. Da … L'articolo Papa Francesco sul celibato dei preti: “Caso chiuso, la Chiesa si aggiorni” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

chiaragribaudo : Papa Francesco abbatte un altro muro e compie una nomina storica. Complimenti a Francesca Di Giovanni, prima donna… - vaticannews_it : #15gennaio #PapaFrancesco all' #udienzagenerale ricorda che, anche se perseguitata e fraintesa, la #Chiesa non si s… - repubblica : Francesco: io, Ratzinger e la Terra da salvare. Buongiorno con la prima pagina di Repubblica di oggi #PapaFrancesco… -