Paola Caruso atomica: sensuale con il body di pizzo nero [FOTO] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Solo ieri sera la showgirl, Paola Caruso, è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” per avere un confronto con Ivan Gonzalez. I due avevano partecipato all’edizione spagnola dell'”Isola dei Famosi” e tra di loro c’era stato un flirt, mai concretizzatosi. A Caruso la situazione non è andata giù e ha insinuato che il modello fosse omosessuale. Il confronto è però terminato in abbraccio, dunque tutto risolto. body di pizzo e fisico da urlo Oggi la vediamo, invece, in una veste molto sexy. Paola è seduta su di una sedia in una posa sensuale e indossa niente altro che un body di pizzo nero. Lo scatto ha fatto sognare i followers. L'articolo Paola Caruso atomica: sensuale con il body di pizzo nero FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

