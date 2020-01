Pallanuoto, Sandro Campagna: “Prestazione poco convincente, poco attenti in varie fasi di gioco” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Seconda partita e seconda vittoria per il Settebello di Sandro Campagna impegnato negli Europei 2020 a Budapest (Ungheria). L’Italia della Pallanuoto maschile si è imposta con il punteggio di 10-7 contro la Francia, confermandosi in vetta al Gruppo D a punteggio pieno. Sabato vi sarà l’ultimo match contro la Georgia per chiudere la pratica e centrare il pass per i quarti di finale. Non è stata però una prova entusiasmante della selezione del Bel Paese, un po’ distratta nel corso del match contro i francesi. Un atteggiamento che è piaciuto poco allo stesso tecnico azzurro che, ai microfoni di RaiSport+ HD, ha sottolineato questi aspetti: “Non è stata una buona prestazione in varie parti del campo: in difesa la palla cascava al centro, l’uomo in più molto male, poche idee e confuse e passaggi e scelte sbagliate. L’importante era vincere, ma una squadra ... Leggi la notizia su oasport

