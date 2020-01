Pallanuoto, Italia-Francia 10-7: le pagelle del Settebello. Francesco Di Fulvio protagonista (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Settebello vince ma non convince nella seconda giornata degli Europei di Pallanuoto in quel di Budapest. Gli azzurri battono 10-7 la Francia e restano in vetta alla classifica del Gruppo D: un match gestito dalla banda di Sandro Campagna che però non è apparsa brillante come nella prima uscita con la Grecia. Dopodomani l’ultimo appuntamento con la Georgia, prima della fase ad eliminazione diretta. Andiamo a rivivere la sfida odierna con le pagelle degli azzurri. pagelle Settebello: Italia-Francia 10-7 Marco Del Lungo, voto 6,5: la fotografia della partita del portierone azzurro è un assist al bacio per la controfuga di Di Fulvio. Poi solita gestione tranquilla, spesso beffato da deviazioni. Francesco Di Fulvio, voto 8: era partito con una prestazione insufficiente con la Grecia. Arriva il pronto riscatto da parte del miglior giocatore del 2019: tre reti, tante giocate di classe ... Leggi la notizia su oasport

LIVE Italia-Francia 10-7 Pallanuoto - Europei 2020 in DIRETTA : Settebello poco concentrato ma vincente : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.33: La nostra DIRETTA si chiude qui, domani in campo il Setterosa, mentre gli azzurri torneranno in acqua sabato contro la Georgia per concludere le sfide del girone preliminare. Grazie per averci seguito e buonasera 18.32: Ci può stare un passaggio a vuoto dopo il successo contro la Grecia per la squadra azzurra, ormai concentrata già verso i quarti di finale. L’Italia ha comunque vinto ...

LIVE Italia-Francia 10-7 Pallanuoto - Europei 2020 in DIRETTA : Settebello poco concentrato ma in vantaggio nell’ultimo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8′ La Francia spreca una superiorità numerica 7′ Buona difesa azzurra 7′ La chiude Echenique!!! Dal versante destro stavolta trova l’angolo giusto sul palo più lontano per il 10-7 Italia 6′ Palo di Di Fulvio ma possesso Italia 6′ Alta la conclusione da lontanissimo di Marzouki 5′ traversa di Bodegas e adesso si soffre… 5′ Superiorità numerica ...

LIVE Italia-Francia 6-3 Pallanuoto - Europei 2020 in DIRETTA : il Settebello prende il largo nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE secondo tempo 8′ Si chiude il secondo quarto con un’azione poco limpida. Intervallo lungo 7′ La rete di Di Fulvio! Il centroboa prima colpisce la traversa èpoi è più veloce di tutti a mettere in rete con un furbo tap in 6′ Incredibile errore di Canonne che, solo davanti a Del Lungo, lo supera con una palombella che si ferma sulla riga 6′ A sorpresa Khasz trova ...

LIVE Italia-Francia 4-2 Pallanuoto - Europei 2020 in DIRETTA : Settebello un po’ distratto ma avanti nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ Il goooooool di Figariiiiiii!!! Dal versante sinistro l’Italia sfrutta la seconda superiorità numerica 1′ Alto il tiro di Velotto, Italia con il freno a mano tirato 1′ Bene la difesa azzurra dopo la palla persa dagli italiani Primo tempo 8′ Si chiude il primo tempo. Italia non particolarmente precisa in attacco e un po’ distratta in difesa, con la concessione ...

LIVE Italia-Francia Pallanuoto - Europei 2020 in DIRETTA : Settebello per superare l’ostacolo transalpino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Francia, valida per la seconda giornata della prima fase a gironi degli Europei di pallanuoto maschile: sarà la formazione transalpina la seconda avversaria del Settebello . I transalpini sono stati sconfitti dalla Georgia nella prima uscita della rassegna. Dopo aver schiantato la Grecia ...

Italia-Francia in tv oggi : orario d’inizio - programma e streaming Europei Pallanuoto 2020 : A Budapest, in Ungheria, è in programma la seconda giornata degli Europei 2020 di pallanuoto : la rassegna continentale vedrà oggi , giovedì 16 gennaio, altre otto gare della competizione maschile. Nella prima fase le 16 squadre sono state divise in quattro gironi da quattro con la prima che andrà direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza dovranno passare per gli ottavi. L’Italia, dopo l’importantissimo esordio vincente ...

Pallanuoto femminile - Italia-Olanda 4-10 : le pagelle del Setterosa. Insufficienti tutte le azzurre : Il Setterosa è uscito sconfitto dal terzo match degli Europei di Pallanuoto femminile : l’Italia è stata battuta per 4-10 dall’Olanda, in una partita in equilibrio soltanto nel primo quarto. Ora il cammino della Nazionale di Paolo Zizza si complica, soprattutto in vista della fase ad eliminazione diretta. Di seguito le pagelle odierne delle azzurre . LE pagelle DEL SETTEROSA DEL 15 GENNAIO GORLERO Giulia, 5: il 33% di parate è ...

Pallanuoto femminile - Italia-Olanda 4-10. Si complica il cammino del Setterosa agli Europei 2020 di Budapest : La terza partita degli Europei di Pallanuoto femminile vede la seconda sconfitta del Setterosa : dopo l’agevole esordio con la Germania e la battuta d’arresto contro la Spagna, oggi l’Italia soccombe contro l’Olanda, che si impone per 10-4. La Nazionale italiana, ancora indebolita dai postumi di un’intossicazione alimentare, ora vede complica rsi terribilmente il proprio cammino nella rassegna continentale. Nel primo ...

LIVE Italia-Olanda Pallanuoto femminile - Europei 2020 in DIRETTA. Azzurre disastrose : Orange avanti 9-4 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3′ Garibotti spreca l’ennesima superiorità numerica. Da 11′ l’Italia non solo non segna ma non ci va nemmeno vicino 2′ Fuori la conclusione di Chiappini. Da quando è uscita Bianconi le Azzurre non si sono mai avvicinate al gol 1′ Inefficaci le conclusioni dell’Italia con Queirolo e Palmieri 1′ Si difende bene l’Italia ma la partita è già ...

LIVE Italia-Olanda Pallanuoto femminile - Europei 2020 in DIRETTA. Azzurre poco incisive - Orange avanti 6-4 a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ Ancora la difesa efficace delle olandesi in superiorità numerica e adesso la superiorità, dopo il time out, sarà per le olandesi Time out per Zizza. L’impressione è quella di una confusione generalizzata, sia nelle soluzioni di attacco che in difesa per le Azzurre . L’Olanda è più aggressiva, le giocatrici sanno sempre cosa fare e come mettere in difficoltà le italiane 3′ ...

LIVE Italia-Olanda Pallanuoto femminile - Europei 2020 in DIRETTA. Non basta la doppietta di Bianconi : 2-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7′ Stavolta è Genee a trovare l’angolo giusto dalla distanza. Stavolta non impeccabile la difesa azzurra 6′ Buona difesa azzurra 6′ Controfallo in attacco per Emmolo 6′ Fallo in attacco Olanda 5′ Traversa di Carrega da fuori 5′ La traversa del centroboa olandese 5′ Bianconi iiiiiiiiiiii!!! Si guadagna lo spazio per il tiro e infila all’incrocio ...

LIVE Italia-Olanda Pallanuoto femminile - Europei 2020 in DIRETTA : Setterosa per il riscatto - serve una vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida – La presentazione della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Olanda, valida per la terza giornata della prima fase a gironi degli Europei di pallanuoto femminile : dopo l’agevole vittoria dell’esordio sula Germania ed il brusco stop con la Spagna, torna oggi in acqua il Setterosa . In palio oggi tra le due ...

Italia-Olanda in tv oggi : orario d’inizio - programma e streaming Europei Pallanuoto femminile 2020 : Torna in campo il Setterosa: va in scena la terza giornata per quanto riguarda il girone preliminare degli Europei di pallanuoto femminile a Budapest. Un incontro importantissimo per le azzurre dopo la sconfitta con la Spagna: le ragazze di Paolo Zizza se la vedranno con l’Olanda, in palio il secondo posto nel raggruppamento. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay ed in abbonamento su LEN ...

Pallanuoto - Europei 2020 : Italia-Francia. Programma - orario - tv e palinsesto : A Budapest, in Ungheria, sono iniziati, anche per gli uomini, gli Europei 2020 di Pallanuoto : la rassegna continentale vedrà domani, giovedì 16 gennaio, la seconda giornata della competizione maschile. Nella prima fase le 16 squadre sono state divise in quattro gironi da quattro con la prima che andrà direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza dovranno passare per gli ottavi. L’Italia, dopo il pesantissimo esordio vincente ...

Pallanuoto - Italia-Grecia 10-6 : le pagelle del Settebello. Echenique spettacolare - delude Aicardi : Un Settebello spettacolare per tre quarti di partita, dopo un inizio di adattamento. La Nazionale italiana di Pallanuoto parte forte negli Europei di Budapest: gli azzurri si impongono per 10-6 sulla Grecia ed ipotecano il passaggio del turno (la prima piazza nel girone vale infatti i quarti di finale). Strepitosa la performance difensiva della banda di Sandro Campagna, ottimi i movimenti di smarcamento. Andiamo a rivivere questo match con le ...

