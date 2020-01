Pallanuoto: il Settebello fa due su due agli Europei di pallanuoto 2020. Francia battuta 10-7 (Di giovedì 16 gennaio 2020) La tensione, rispetto all’esordio con la Grecia, era ovviamente più bassa. L’avversario inferiore, ma non da sottovalutare. Il Settebello in ogni caso fa due su due agli Europei di pallanuoto 2020: alla Duna Arena di Budapest gli azzurri si impongono per 10-7 sulla Francia. La Nazionale italiana resta ovviamente in vetta alla graduatoria del Girone D, a punteggio pieno: sabato l’ultimo appuntamento, con la Georgia, per chiudere la pratica e agguantare il biglietto per i quarti di finale. Non è il Settebello scintillante in entrambe le zone della vasca visto nella prima sfida con gli ellenici. È mancata la velocità nella rotazione della palla, anche la precisione nelle conclusioni e un po’ di fisicità in difesa. Da segnalare l’assenza di Stefano Luongo, squalificato per brutalità: un cambio in meno nelle rotazioni di Campagna. C’è da ritrovare la ... Leggi la notizia su oasport

