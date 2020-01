Pallanuoto, Europei 2019: oggi il Settebello sfida la Francia, pura formalità per gli azzurri (Di giovedì 16 gennaio 2020) Prosegue, dopo l’apertura in grande stile con il nettissimo successo con la Grecia, il cammino della Nazionale italiana di Pallanuoto negli Europei di Budapest. Il Settebello torna in acqua oggi per la seconda giornata del girone preliminare: gli azzurri sfidano alle 17.30 la Francia in un incontro nettamente alla portata, che dovrebbe significare successo e tre punti per la banda tricolore. Alla Duna Arena, in terra magiara, fondamentale tenere le antenne sempre ben dritte: il primo posto nel girone D è già prenotato. Incontro che vede il pronostico pendere nettamente dalla parte della banda di Sandro Campagna quello odierno. A parlare è ovviamente la qualità delle due rose, diametralmente opposta: transalpini che sono sì in crescita nelle ultime stagioni, ma ancora molto lontani dal livello dei campioni del mondo in carica. La stella della rosa francese è ovviamente il capitano ... Leggi la notizia su oasport

SMSNEWSOFFICIAL : PALLANUOTO EUROPEI BUDAPEST: Seconda sconfitta per il Setterosa battuto per 10-4 dall’Olanda - zazoomblog : Europei pallanuoto nuovo passo falso per il Setterosa - #Europei #pallanuoto #nuovo #passo - vitasportivait : ?? #Pallanuoto | #Budapest2020 Seconda sconfitta per il 7rosa ???? agli Europei di Budapest! Le ragazze di coach Ziz… -