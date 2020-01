Pallamano, Europei 2020: Spagna e Croazia a punteggio pieno nel Main Round (Di giovedì 16 gennaio 2020) Si è aperta quest’oggi la seconda fase degli Europei di Pallamano maschile 2020, con il gruppo I del Main Round che ci ha regalato tre sfide di assoluto prestigio, iniziando dal quarto successo consecutivo della Spagna, capace di sconfiggere per 31-25 la Repubblica Ceca, esprimendo una grande prestazione in fase offensiva. Cinque le reti del mancino Alex Dujshebaev, top scorer insieme all’ala Angel Fernandez. In vetta alla classifica, e ora più che mai con possibilità di qualificarsi alle semifinali anche la Croazia, che a Vienna si è imposta sui padroni di casa dell’Austria per 27-23. A far la differenza è stata questa volta la difesa, che ha contenuto il bomber del Kiel Nikola Bilyk, fermo a tre centri, con la Germania che ha invece demolito 31-23 la Bielorussia, rilanciandosi così in graduatoria. I risultati di giornata: GRUPPO I Spagna-Repubblica Ceca ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : Pallamano Europei 2020: Danimarca eliminata a sorpresa ecco le ammesse al Main Round - #Pallamano #Europei #2020:… - ricardorubio44 : ?? E anche la Danimarca campione olimpica e del mondo fuori ai gironi. Stiamo vivendo uno degli Europei più pazzi ma… - zazoomblog : Pallamano Europei 2020: due gironi già in archivio Danimarca appesa a un filo - #Pallamano #Europei #2020: #gironi -