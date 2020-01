Palermo, traffico di rifiuti e fatture false: 15 arresti e 146 indagati, business da 3,5 milioni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Entravano “rottami metallici”, uscivano “fatture false“. Da una parte una rete di “cenciaioli” raccoglievano rifiuti metallici come rame, ferro, ottone, alluminio. Dall’altra un gruppo di imprenditori metteva a disposizione le proprie “piattaforme di raccolta” per dare una “giustificazione cartolare”. In mezzo un fiume di carte che servivano ad imbrogliare i controlli dello Stato e denaro contante che tornava alle imprese. Anche grazie alla complicità di professionisti ‘a disposizione’ che in alcuni casi li istruivano sulle strategie da seguire. Per questo stamattina i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno arrestato 15 persone – su disposizione del gip palermitano – accusate di traffico di rifiuti, emissione si fatture false e occultamento di documentazione ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

GDF : #Messina, operazione congiunta #GdF e @_Carabinieri_. Associazione #mafiosa, #estorsione, traffico di #stupefacenti… - ilSicilia : Traffico illecito di rifiuti metallici a Palermo, arrestati due imprenditori, 146 indagati - MichelaDiDomen3 : RT @rep_palermo: Palermo, maxi traffico di rifiuti: arrestati due imprenditori [aggiornamento delle 07:57] -