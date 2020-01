PAGELLE Parma Roma 0-2: Pellegrini decide, Kolarov e Barillà negativi VOTI (Di venerdì 17 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Parma Roma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Parma e Roma, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. TOP: Pellegrini FLOP: Barillà VOTI Parma (4-3-3): Colombi 6,5; Laurini 6 (64′ Iacoponi 6), Dermaku 5,5, Gagliolo 5,5, Pezzella 6; Kurtic 5, Scozzarella 5,5 (70′ Kulusevski 5,5), Barillà 5; Siligardi 5, Cornelius 5,5 (46′ Inglese 5,5), Kucka 6. All. D’Aversa. Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 6,5 (79′ Bruno Peres SV), Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kolarov 5,5; Diawara 6, Cristante 6,5; Cengiz Under 6, Pellegrini 7 (85′ Veretout SV), Perotti 5 (70′ Kluivert 6); Kalinic 5. All. Fonseca Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

