Pagamento contanti spese sanitarie 2020: quando si perdono le detrazioni Pagamento contanti spese sanitarie 2020: dal primo gennaio, i contribuenti devono prestare attenzione alle modalità di Pagamento. In alcune occasioni, infatti, le detrazioni saranno valide soltanto se si utilizzerà una modalità di Pagamento tracciabile. Pagamento contanti: le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio Le detrazioni al 19% per le spese sanitarie sono di gran lunga le più utilizzate dagli italiani: sono più di 18 milioni e mezzo i contribuenti che le inseriscono nella propria dichiarazione dei redditi, quasi due terzi del totale. Dunque, le modifiche al suddetto sconto fiscale apportate dall'ultima Legge di Bilancio riguardano moltissimi italiani. In particolare, bisogna considerare il comma 679 dell'articolo 1 della manovra per l'anno in corso, al punto in cui recita che la ...

