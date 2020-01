Ozzy Osbourne ritorna alla musica con Elton John per il nuovo singolo “Ordinary Man” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Entrerà in rotazione radiofonica da domani, 17 gennaio, “Ordinary Man”, il singolo di interpretato da due leggende della musica mondiale: Ozzy Osbourne ed Elton John. Il brano è anche title track del nuovo album di inediti “Ordinary Man” (Epic Records/Sony Music) appunto, in uscita il 21 febbraio ed è già disponibile in pre-order (https://SMI.lnk.to/ ordinaryman), che segna il ritorno da solista di Ozzy dopo quasi 10 anni. “È stato molto divertente realizzare questo disco, è un lavoro molto diverso dai miei precedenti album”, racconta Ozzy . “Lo abbiamo registrato rapidamente, cosa che non ho mai fatto dal primo album dei Black Sabbath. Questo ha reso tutto il processo diverso e la cosa in realtà mi è piaciuta.” Registrato a Los Angeles, il disco vede la partecipazione del produttore Andrew Watt alla chitarra, Duff McKagan (Guns N ‘Roses) al basso e Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) ... Leggi la notizia su domanipress

