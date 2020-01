Ospiti Festival di Sanremo 2020: tutti i nomi, certi e possibili (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ospiti Festival di Sanremo 2020: i nomi annunciati e quelli possibili Quali saranno gli Ospiti del Festival di Sanremo 2020? L’elenco è in buona parte completo ed è possibile tirare le prime somme sulle scelte compiute da Amadeus. Dal 4 all’8 febbraio la 70esima edizione illuminerà il teatro Ariston. Ovviamente, l’attenzione principale verterà sui 24 Big in gara e specialmente sulle loro canzoni. Ogni anno però il contorno offre diversi spunti interessanti e a maggior quest’anno, data l’importante ricorrenza festeggiata. Da mesi illustri nomi sono già stati comunicati e, durante la conferenza stampa indetta per martedì 14 gennaio, Amadeus ne ha aggiunti altri. Tiziano Ferro e Fiorello presenze fisse Gli Ospiti del Festival di Sanremo impreziosiranno subito la prima puntata: Fiorello e Tiziano Ferro prenderanno parte a tutte e cinque le serate. Ma non finisce qua. Si aggiungeranno a loro ... Leggi la notizia su kontrokultura

Marcia indietro della Rai : Rula Jebreal sarà tra le dieci donne Ospiti del Festival : Rula Jebreal sarà al Festival di Sanremo. La giornalista palestinese con doppia cittadinanza israeliana e italiana sarà una delle dieci donne che saliranno sul palco del Teatro Ariston, durante Sanremo 2020, per affiancare (due per sera) Amadeus nella conduzione. La decisione, dopo le polemiche dei

Festival di Sanremo : svelata un’altra delle dieci donne Ospiti : Il Festival di Sanremo 2020 avrà dieci donne , questa è l’idea di Amadeus che per rinnovare la struttura del programma non vuole un’unica presenza fissa. Dal cilindro delle possibili candidate a rivestire questo ruolo è appena uscito il nome di Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi. La ragazza non ha mai avuto esperienze televisive, lei infatti è una modella di intimo ed ha conosciuto il suo attuale ...

Sanremo 2020 - Amadeus : "Baudo - Conti - Clerici - Chiambretti e D'Alessio Ospiti al Festival" : Il direttore artistico annuncia altri nomi che si vanno ad aggiungere ad altri illustri già ufficializzati

Festival di Sanremo 2020 - Al Bano e Romina Power Ospiti : Lo avevamo ipotizzato, lo avevamo richiesto con energia e alla fine Amadeus, il prossimo mattatore della 70esima edizione del Festival di Sanremo è riuscito a concedercerlo. Al Bano Carrisi e Romina Power sono stati confermati come super ospiti della kermesse canora come ha svelato lo stesso cantante a Porta a Porta, nella sua prima apparizione tv dopo la morte della madre: Sì ci sarò, come ospite d’onore. Come concorrente non ho più ...

Roberto Benigni tra gli Ospiti del Festival di Sanremo 2020 : Anche Roberto Benigni tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2020. A confermarlo è il regista toscano, che è intervenuto nell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa sotto la conduzione di Fabio Fazio. L'attore e regista di La Vita è Bella è una vecchia conoscenza del Festival di Sanremo, al quale ha partecipato come ospite in diverse edizioni. Ecco le sue parole a Fabio Fazio, che ha ospitato anche Matteo Garrone per il lancio di Pinocchio, al ...

