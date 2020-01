Ospedale San Pio, nuovo servizio per i pazienti sordi: ecco il video-interpretariato da remoto (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Innovazione tecnologica e servizi più accessibili per i pazienti sordi che si recheranno per visite mediche da oggi all’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento. In Regione Campania, è l’A.O.R.N. San Pio di Benevento, guidata dal Direttore Generale, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, ad attivare, per prima, un servizio accessibile a favore dei pazienti sordi, mettendo a disposizione il video-interpretariato da remoto in lingua dei segni, per facilitare la comunicazione tra personale dell’azienda ospedaliera e pazienti sordi che usano la lingua dei segni italiana (LIS). Il servizio, chiamato VEASYT Live!, permette a medici, infermieri ed amministrativi di essere supportati durante i colloqui da un interprete di LIS in videochiamata, tutti i giorni (festivi inclusi) dalle 8.00 alle 18.00. Visite mediche, controlli, esami, colloqui con specialisti e ... Leggi la notizia su anteprima24

