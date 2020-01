Oroscopo Paolo Fox di domani, 17 gennaio: previsioni segno per segno (Di giovedì 16 gennaio 2020) Oroscopo di domani, 17 gennaio, Paolo Fox: previsioni dello zodiaco ARIETE: saranno giorni frenetici, piuttosto agitati, anche per quanto riguarda i sentimenti. C’è un certo senso di insoddisfazione sul lavoro, fa sapere Paolo Fox con l’Oroscopo di domani (17 gennaio). TORO: i nati sotto questo segno vivranno un lieve stato disagio. Devono considerare con molta attenzione le proposte che arriveranno nei prossimi giorni. GEMELLI: giornata interessante, quella di domani, grazie anche a Mercurio favorevole. Non si confideranno con gli amici. L’unico problema potrebbe essere legato al denaro. CANCRO: il consiglio di Paolo Fox è quello di fare le cose con calma. La dissonanza della Luna potrebbe portare a qualche disagio. Paolo Fox, Oroscopo del 17 gennaio: le previsioni di domani LEONE: c’è ancora chi deve definire certe questioni di carattere amoroso. ... Leggi la notizia su lanostratv

