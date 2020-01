Oroscopo Branko oggi, giovedì 16 gennaio 2020: le previsioni segno per segno (Di giovedì 16 gennaio 2020) Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi Oroscopo Branko – Cosa dicono le stelle nell’Oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 gennaio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo Oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’Oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 gennaio 2020: Ariete Cari Ariete, se avete degli obiettivi da realizzare, portateli avanti con entusiasmo e datevi da fare, altrimenti non si concretizzeranno da soli. Non abbiate comunque fretta, perché altrimenti potrebbe essere anche peggio visto che avete l’opposizione di vari pianeti. Fine settimana che si chiude nel migliore dei modi anche a livello sentimentale. Toro Cari amici del Toro, la Luna in Bilancia vi favorisce sotto ogni punto di vista, sia per quanto ... Leggi la notizia su tpi

