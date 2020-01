Olimpiadi, venti opere d'arte per i poster ufficiali per Tokyo 2020 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dai fumettisti manga Naoki Urasawa e Hirohiko Araki ai fotografi internazionali Viviane Sassen e Mika Ninagawa: l'arte visiva per lanciare l'immagine delle Olimpiadi di Tokyo. Leggi la notizia su foxsports

Matedelu : Venti artisti disegnano i poster per le Olimpiadi di Tokyo 2020 -