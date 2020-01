Olimpiadi Invernali Giovanili 2020: tutti i podi, i risultati e le medaglie di mercoledì 16 gennaio. Bronzo per Katia Filippi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Oggi mercoledì 16 gennaio si è disputata la sesta giornata delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, a Losanna (Svizzera) sono stati assegnati tre titoli. Di seguito tutti i risultati e i podi di mercoledì 16 gennaio alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020. podi Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 OGGI (16 GENNAIO): SPEED SKATING – MASS START MASCHILE: 1. Motonaga Arito (Giappone) 2. Diego Amaya Martinez (Colombia) 3. Pavel Taran (Russia) SPEED SKATING – MASS START FEMMINILE: 1. Yang Binyu (Cina) 2. Zuzana Kursova (Repubblica Ceca) 3. Katia Filippi (Italia) CURLING – MIXED TEAM: 1. Norvegia 2. Giappone 3. Russia stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Leggi la notizia su oasport

