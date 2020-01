Nuovo scivolone di Salvini. Il leader della Lega ridicolizza sui social un giovane dislessico di Ferrara. Le Sardine: “E’ cyberbullismo” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Si chiama Sergio Echamanov ed è finito nel tritacarne del web dopo che Matteo Salvini ha pubblicato un video in cui lo ridicolizza. “Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano di fermarci così… abbiamo già vinto!”, scrive il leader della Lega nel post che accompagna il video. Le immagini si riferiscono ad alcuni passaggi dell’intervento che Sergio, un ragazzo dislessico delle 6000 Sardine di Ferrara, ha tenuto in occasione del raduno nel cortile della biblioteca Luzzi di San Pietro in Casale. Nel comune alle porte di Bologna, dove mercoledì 15 gennaio Salvini ha fatto tappa in vista delle elezioni regionali, numerosi cittadini di San Pietro in Casale si sono ritrovati per una manifestazione pacifica “con un libro in mano per dare un messaggio di speranza”, come hanno scritto gli ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

