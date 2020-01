Nuovo addio nel Movimento Cinque Stelle: Luigi Di Marzio passa al gruppo Misto (Di giovedì 16 gennaio 2020) "Di fronte a un’epurazione di fatto, di cui non posso che prenderne atto e ancorché con il rammarico di separarmi da colleghi integerrimi, per fugare qualsiasi dubbio in merito, formalizzo la mia decisione di aderire al gruppo Misto": così il senatore pentastellato (ancora per poco) Luigi Di Marzio ha annunciato di abbandonare il Movimento per passare al gruppo Misto. Leggi la notizia su fanpage

