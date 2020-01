Nuova Fiat 600 al posto della Fiat Punto, ecco come potrebbe essere (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nuova Fiat 600 al posto della Fiat Punto, ecco come potrebbe essere Se ne parla già da diversi anni e ora spuntano nuovi rumors a riguardo: in casa Fiat si starebbe puntando a creare un nuovo modello di 600. La storica citycar tornerebbe



in vesti totalmente differenti rispetto alle precedenti



dunque in listino per la terza volta in sessantacinque anni, dopo aver vissuto prima a cavallo tra il 1955 e il 1969 e successivamente dal 1998 al 2010 riscuotendo in entrambi casi un gran successo, soprattutto la prima volta quando vendette oltre due milioni di esemplari in un periodo fruttuoso per quanto riguarda il mercato automobilistico. Una Nuova versione andrebbe a sostituire un’altra vettura storica di casa Fiat, ovvero la Punto, uscita di produzione già dal 2018 e mai sostituita fino ad oggi. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Nuova Fiat 600, gli ultimi ... Leggi la notizia su termometropolitico

