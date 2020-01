Notizie del giorno – Giornalista italiana nel festino City, rivelazione Moggi, viso Messi nelle parti intime (Di giovedì 16 gennaio 2020) Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui. Giornalista italiana NEL festino City – Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio scandalo che riguarda il mondo del calcio, in particolar modo sono stati coinvolti alcuni calciatori del Manchester City. L’episodio risale a subito dopo la partita vinta dai Citizens sul campo dell’Aston Villa, 1-6 il risultato finale. La notizia era già nota da alcune ore ma adesso il ‘The Sun’ ha svelato tutto nei minimi dettagli: sarebbe andato in scena un festino privato in un luogo segreto in compagnia di 22 modelle ed influencer atterrate dall’Italia. Arrivate al ”The Mere”, le ragazze si sono inizialmente riposate, poi sono state caricate su un pullman insieme ad alcuni calciatori e successivamente è andato in ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

FedericoDinca : Buone notizie, firmato da @GiuseppeConteIT, il decreto - che seguo da diversi mesi - che prevede la riclassificazio… - Agenzia_Ansa : Svolta #BlackRock a favore del #clima . Lettera agli investitori, penalizzare chi non si converte alla sostenibilit… - MinLavoro : Condividere, confrontarsi, coordinarsi: nasce la community delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità, la nuova… -