Noemi Letizia torna sullo scandalo Berlusconi: “Pensai al suicidio” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Noemi Letizia torna a parlare del travagliato periodo in cui lo scandalo con Silvio Berlusconi la travolse, nel 2009, quando lui partecipò al suo 18esimo compleanno a Casoria. Intere pagine di gossip scritte sotto il suo nome e una sofferenza, quella dipinta da lei stessa in un’intervista al settimanale Oggi, che avrebbe rischiato di portarla verso un precipizio irreversibile. Nel suo racconto il profilo di un dramma personale ancora vivo, nonostante i 10 anni trascorsi dalla bufera mediatica che l’ha vista protagonista. Noemi Letizia, il buio dopo lo scandalo Noemi Letizia balzò in testa alle cronache di tutta Italia nel 2009, quando la presenza di Silvio Berlusconi al party per il suo 18esimo compleanno scatenò una bufera mediatica di proporzioni bibliche. Il settimanale Oggi ha raccolto una sua intervista in cui è tornata a parlare della vicenda, ricostruendo un bilancio ... Leggi la notizia su thesocialpost

Noovyis : (Noemi Letizia: “Farò un reality per far vedere chi sono davvero. Dopo la lettera di Veronica Lario volevo farla fi… - FQMagazineit : Noemi Letizia: “Farò un reality per far vedere chi sono davvero. Dopo la lettera di Veronica Lario volevo farla fin… - TutteLeNotizie : Noemi Letizia: “Farò un reality per far vedere chi sono davvero. Dopo la lettera di… -