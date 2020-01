Noemi Letizia si confessa: “Dopo lo scandalo Berlusconi volevo farla finita” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Noemi Letizia racconta del periodo buio che l’ha travolta, dopo lo scandalo con Berlusconi nel 2009. All’epoca l’ex Presidente del Consiglio si presentò alla festa del suo diciottesimo compleanno a Casoria scatenando una tempesta politica e mediatica senza eguali. Dopo, la donna ha tentato il suicidio. L’ ex papi girl voleva sparire L’ex “papi girl” … L'articolo Noemi Letizia si confessa: “Dopo lo scandalo Berlusconi volevo farla finita” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

