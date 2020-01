Noemi Letizia: "Dopo lo scandalo Berlusconi volevo farla finita. Mesi chiusa in casa, senza mangiare" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ha voglia di raccontarsi, senza filtri: Noemi Letizia sarà protagonista di un nuovo reality, “The Real Houseviwes di Napoli” su Real Time e non vede l’ora di farsi conoscere per quella che è. Anche per i suoi momenti bui, come quelli che passato quando il suo nome era su tutti i giornali, per via della partecipazione di Silvio Berlusconi alla sua festa dei 18 anni, nel 2009: “Ho trascorso Mesi chiusa in casa, senza uscire, senza mangiare, senza voler vedere gente perché non mi fidavo più di nessuno - ricorda al settimanale “Oggi” -. L’unica cosa che riuscivo a fare era piangere. volevo morire, sparire per sempre, farla finita”.“Ho subito un bullismo mediatico che non auguro neanche al mio peggior nemico. Anoressia, e poi un ritorno della depressione, che iniziai a conoscere quando avevo appena dieci anni ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Noemi Letizia: 'Dopo lo scandalo Berlusconi volevo farla finita. Mesi chiusa in casa, senza mangiare' - zazoomblog : Noemi Letizia confessa la sua sofferenza dopo lo scandalo di Berlusconi - #Noemi #Letizia #confessa #sofferenza - borrelliluigim : Noemi Letizia: “Farò un reality per far vedere chi sono davvero. Dopo la lettera di Veronica Lario volevo farla fin… -