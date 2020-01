Noemi Letizia confessa la sua sofferenza dopo lo scandalo di Berlusconi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Noemi Letizia torna a parlare dello scandalo legato a Silvio Berlusconi molti anni dopo e svela la sofferenza provata in quel periodo. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, la 28enne ha ripercorso quei momenti difficili. Era il 2009 quando rimase coinvolta in uno scandalo. Berlusconi prese parte al suo diciottesimo compleanno, a Casoria, e lei confessò di conoscerlo da tempo e di raggiungerlo spesso a Milano e Roma. Poco dopo il leader di Forza Italia divorziò dalla moglie Veronica Lario e i giornali concentrarono la loro attenzione su Noemi Letizia, rendendo il legame con il politico un vero e proprio caso. All’epoca per la giovane non fu affatto semplice gestire la situazione e le insinuazioni, come ha confessato di recente, la fecero soffrire molto. “Ho trascorso mesi chiusa in casa, senza uscire, senza mangiare, senza voler vedere gente perché non mi ... Leggi la notizia su dilei

