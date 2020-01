Nissan Leaf e+, la prova de Il Fatto.it – Più potenza e autonomia per la best seller dell’elettrico – FOTO (Di giovedì 16 gennaio 2020) La campionessa delle auto elettriche? Si chiama Nissan Leaf: dal lancio, datato 2010, ne sono state vendute oltre 440 mila unità, di cui 5 mila in Italia (e per il 2020 si prevedono 2.150 immatricolazioni nel Bel Paese). Per combattere le ansie da autonomia ridotta e conseguente ansia da ricarica, la berlina compatta nipponica è ora offerta pure con un accumulatore da 62 kWh. La nuova batteria contiene 288 celle rispetto alle 192 della versione da 40 kWh (che rimane a listino come entry-level): sono garantite per 8 anni o 160 mila chilometri e consentono al motore di erogare 217 Cv di potenza massima, con un’autonomia media nel ciclo di omologazione Wltp fino a 385 km con una singola carica (pari al +43%, ovvero 115 km di autonomia in più rispetto alla versione 40 kWh). Per Bruno Mattucci, presidente e ad di Nissan Italia è tutta una questione di evoluzione delle batterie: “La ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

